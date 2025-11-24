شوبير يشيد بنجاح مشروع اكتشاف المواهب: مرتبط بالشفافية وتجنب المجاملات

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بخطة المشروع القومي للموهوبين والشباب للفترة من 2026 إلى 2036 مشيرا انها خطوة إيجابية نحو تطوير كرة القدم المصرية، لكنه شدد على أن نجاح المشروع يتطلب تطبيق عدد من الأسس.



وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير " على إذاعة أون سبورت أف أم أن المشروع يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية، أولها توفير ملاعب مجهزة ومهيأة بشكل جيد دون أي مجاملات لأي مسؤول كان.

وأضاف أن العنصر الثاني يتمثل في اختيار مدربين شباب طموحين يسعون لتحقيق إنجازات حقيقية، مع الاستعانة بالمدربين القدامى في شكل تكريم مالي أو إداري دون تكليفهم بمسؤوليات مباشرة داخل المشروع القومي.

وأشار شوبير إلى ضرورة حماية المواهب الجديدة من الضغوط الإعلامية والدعاية الفارغة، والتركيز على تطويرها في السر بعيداً عن الزخم الإعلامي الذي لا يستند إلى أسس علمية واضحة.

وختم شوبير أن الالتزام بهذه المعايير هو الطريق الوحيد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في اكتشاف ورعاية جيل جديد من النجوم.