مليون طالب.. انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس بـ سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، صباح اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، انطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في عدد من المدارس التي تعمل يوم السبت ولا تطبق الإجازة الأسبوعية، فيما تستكمل باقي المدارس استقبال الطلاب غدًا الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

جاء ذلك تحت رعاية ومتابعة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد الدكتور محمد السيد أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة منذ اليوم الأول للدراسة، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز الفصول الدراسية وصيانة المقاعد والسبورات.

تعليم سوهاج

ومتابعة نظافة المدارس ودورات المياه بصفة دورية، وتسليم الكتب المدرسية بالكامل دون ربطها بسداد المصروفات.

وذلك إلى جانب تهيئة ساحات المدارس لاستقبال الطابور الصباحي وتحية العلم بما يرسخ قيم الانضباط والانتماء لدى الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم سوهاج يطبق توجيهات معالي وزير التربية والتعليم بشأن الانضباط الكامل منذ اليوم الأول، وتفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة "الرياضية والثقافية والفنية والكشفية" باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، فضلًا عن متابعة نسب الحضور والغياب بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الغياب والتسرب.

كما شدد على دعم برامج دمج الطلاب من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المدرسية.

وأشار الدكتور محمد السيد إلى أن المنظومة التعليمية بالمحافظة خلال العام الجديد تستوعب ما يقرب من مليون و255 ألف طالب وطالبة موزعين على 2355 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، حيث تضم المرحلة الابتدائية 1072 مدرسة بإجمالي 753,451 طالبًا، والمرحلة الإعدادية 635 مدرسة بإجمالي 340,644 طالبًا، والثانوية العامة 132 مدرسة إضافة إلى 15 مدرسة خدمات، بينما تضم المرحلة الثانوية الفنية 69 مدرسة بإجمالي 51,208 طلاب.

كما تحتضن المحافظة 11 مدرسة للتربية الخاصة بإجمالي 2,200 طالب، و420 مدرسة للتعليم المجتمعي بإجمالي 12,068 طالبًا.

وفي ختام تصريحه، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على تكثيف المتابعات الميدانية من جانب قيادات المديرية والإدارات التعليمية.

لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن تعليم سوهاج يسعى لتحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء المحافظة وأولياء أمورهم.