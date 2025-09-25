24 ساعة مضطربة في سوهاج.. حرائق وأزمات وانتصار للقانون

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، التي تراوحت بين الطوارئ المفاجئة، والانهيارات المفزعة، والتحركات الإنسانية، وحتى الجرائم التي لم تمر دون ردع، ما عكس حالة من الاستنفار الأمني والإداري المستمر في مختلف المراكز والمدن.

تسريب غاز يثير الذعر في المخبز الآلي

البداية كانت من قلب مدينة سوهاج، حيث تسبب تسريب مفاجئ في أحد خطوط الغاز بمنطقة المخبز الآلي في حالة من القلق بين الأهالي.

هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا، قبل أن ينجح مهندسو شركة الغاز في السيطرة على الموقف وإصلاح الكسر الناتج عن أعمال حفر مجاورة، وسط إشادة المواطنين بسرعة الاستجابة التي حالت دون وقوع كارثة.

انهيار منزل دون خسائر بشرية

وفي قرية أولاد نصير التابعة لمركز سوهاج، انهار منزل قديم من طابقين ملك أحد المواطنين في الساعات الأولى من فجر اليوم، الحادث لم يسفر عن أي إصابات نظرًا لعدم وجود سكان بالمنزل لحظة الانهيار.

فيما سارعت الجهات التنفيذية لفصل المرافق وتأمين المنطقة المحيطة، مع بدء تحقيقات هندسية لتحديد أسباب الانهيار.

أزمة الطالب المتفوق تدخل مرحلة الحسم

على الصعيد الأكاديمي، واصل ملف الشاب يوسف خلف فتح الباب، الأول على دفعته بكلية الآداب، تصدر المشهد بعد أن خضع للقومسيون الطبي من جديد عقب استغاثته.

أكدت جامعة سوهاج متابعة القضية بشكل مباشر، مشددين على أن التفوق العلمي لا يُقاس بحدة البصر وإنما بالعطاء المعرفي، في انتظار قرار نهائي يحسم مصيره.

إيقاف زيجات مبكرة وحماية الطفولة

وفي مركز دار السلام، نجحت لجنة حماية الطفل في التدخل الفوري لوقف حالتي زواج مبكر لطفلتين لم تتجاوزا السن القانونية.

وقع أولياء الأمور تعهدات بعدم إتمام الزيجات إلا بعد بلوغ السن المقررة، مع توعيتهم بالمخاطر القانونية والصحية والاجتماعية للزواج المبكر، تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج.

الأمن يضبط متحرشًا بعد فيديو صادم

أما في منطقة سيتي بمدينة سوهاج، فقد أثار مقطع فيديو متداول موجة غضب بعد أن وثّق لحظة تحرش تبّاع بسيارة أجرة بفتاة شابة.

تم ضبط المتهم بعد تحديد هويته من خلال المقطع، حيث أُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وسط تأكيدات رسمية بأن مثل هذه الوقائع لن تمر دون عقاب رادع.