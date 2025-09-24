فيديو يكشف جريمة علنية .. الأمن يضبط تبّاع تحرش بفتاة في قلب سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من ضبط تبّاع يعمل على سيارة أجرة بخط المدينة، عقب ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء محاولته التحرش بفتاة شابة في أحد شوارع منطقة سيتي.

وبحسب مصادر أمنية، فقد رصدت وحدة الرصد والمتابعة بمديرية الأمن مقطع الفيديو، الذي صوّره أحد المواطنين بهدف توثيق انتشار القمامة في الشارع، إلا أن الكاميرا التقطت مشهدًا صادمًا للتبّاع وهو يحاول ملامسة الفتاة خلال مرورها بجوار السيارة.

مقطع فيديو يفضح تباع في سوهاج

المقطع الذي انتشر بسرعة عبر "فيسبوك" أثار حالة من الغضب العارم بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته، باعتبار الواقعة اعتداءً صارخًا على حرية وأمان الفتيات في الأماكن العامة.

وعلى الفور، كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم، حيث تم ضبطه واقتياده إلى القسم، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الوقائع، وتشدد على أن أي محاولة للاعتداء أو التحرش بالفتيات لن تمر دون عقاب رادع، حفاظًا على الأمن المجتمعي وردعًا لكل من تسوّل له نفسه انتهاك القوانين والأعراف.