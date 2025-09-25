بتوجيهات محافظ سوهاج ومدير الأمن.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمنشاة

أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالتنسيق مع اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، حملة أمنية وإدارية موسعة بمركز ومدينة المنشاة.

استهدفت الحملة عدداً من الشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية، وإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين.

حملة مكبرة لضبط الشارع السوهاجي

شارك في الحملة قيادات وضباط مديرية الأمن، ومباحث التموين، وإدارة المرور، والحماية المدنية، وشرطة المرافق، إلى جانب مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

وأسفرت الجهود عن إزالة العديد من التعديات ورفع التند المخالفة وفروشات الفاكهة العشوائية، فضلًا عن تحرير محاضر لإشغال الطريق.

ومخالفات قانون النظافة، وممارسة مهنة بائع متجول دون ترخيص، إلى جانب مخالفات أخرى تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص اشتراطات الأمن والسلامة بمحال الأنشطة العامة، بالإضافة إلى ضبط عدد من المطلوبين الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وأكدت الأجهزة التنفيذية والأمنية أن هذه الحملات تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتيسير الحركة المرورية، مع القضاء على كافة المظاهر السلبية التي تضر بالمجتمع.