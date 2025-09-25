قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
محافظات

بتوجيهات محافظ سوهاج ومدير الأمن.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمنشاة

محافظ سوهاج ومدير أمن سوهاج
محافظ سوهاج ومدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالتنسيق مع اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، حملة أمنية وإدارية موسعة بمركز ومدينة المنشاة.

استهدفت الحملة عدداً من الشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية، وإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين.

حملة مكبرة لضبط الشارع السوهاجي

شارك في الحملة قيادات وضباط مديرية الأمن، ومباحث التموين، وإدارة المرور، والحماية المدنية، وشرطة المرافق، إلى جانب مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

وأسفرت الجهود عن إزالة العديد من التعديات ورفع التند المخالفة وفروشات الفاكهة العشوائية، فضلًا عن تحرير محاضر لإشغال الطريق.

ومخالفات قانون النظافة، وممارسة مهنة بائع متجول دون ترخيص، إلى جانب مخالفات أخرى تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص اشتراطات الأمن والسلامة بمحال الأنشطة العامة، بالإضافة إلى ضبط عدد من المطلوبين الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وأكدت الأجهزة التنفيذية والأمنية أن هذه الحملات تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتيسير الحركة المرورية، مع القضاء على كافة المظاهر السلبية التي تضر بالمجتمع.

سوهاج محافظ سوهاج مدير أمن سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج

