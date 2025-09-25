أمن سوهاج يواصل ضرباته الميدانية.. انضباط وحملات موسعة تُعيد هيبة الشارع

في مشهد يعكس الجدية والانضباط، واصلت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تنفيذ حملات مكبرة استهدفت شوارع وميادين مركز المنشاة، لتعيد الانضباط إلى الشارع وتحقق السيولة المرورية، وسط إشادة من الأهالي بجهود رجال الشرطة في إعادة الوجه الحضاري للمدينة.

إعادة الانضباط للشارع السوهاجي

وشارك في الحملة القيادات الأمنية وضباط المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين والمرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، وبالتعاون مع مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، حيث جاءت التحركات الأمنية على نطاق واسع للقضاء على جميع المظاهر السلبية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عشرات الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والمركبات، ورفع التند المخالفة والفروشات العشوائية، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات إشغال الطريق وقانون النظافة، ومزاولة نشاط الباعة الجائلين بدون ترخيص.

كما تم ضبط مخالفات أخرى شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادات صحية، وفحص اشتراطات السلامة من الحرائق بالمحال العامة.

وعلى الجانب المروري، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية، وفحص المخالفات المرورية المتنوعة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، في خطوة حاسمة لتطبيق هيبة القانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها مديرية أمن سوهاج، والهادفة إلى تكريس الأمن والاستقرار، والتصدي لكل ما يعكر صفو الشارع، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بما يحقق بيئة حضارية آمنة تسودها الطمأنينة والانضباط.