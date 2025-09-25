قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"البكالوريا المصرية".. تعليم سوهاج يطلق ندوة توعوية موسعة للتعريف بالنظام الجديد

جانب من اجتماع تعليم سوهاج
جانب من اجتماع تعليم سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، وبدعم اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، ندوة تثقيفية موسعة للتعريف بالنظام التعليمي الجديد "البكالوريا المصرية"، وذلك بقاعة مؤتمرات مدارس سيتي الخاصة بإدارة سوهاج التعليمية.

شهد فعاليات الندوة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بحضور الدكتور أيمن أبو سداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، والأستاذ أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والأستاذ أحمد السيد دياب وكيل الإدارة، والأستاذ أحمد سمير رئيس قسم التعليم الخاص.

تعليم سوهاج

وذلك إلى جانب الحاج صلاح أحمد ضيف الله رئيس مجلس إدارة مدارس سيتي الخاصة، وعدد من مديري الإدارات النوعية، ومديري المدارس الثانوية، وممثلي الأزهر والكنيسة، وأولياء الأمور، والطلاب والمعلمين.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد السيد أن شهادة البكالوريا المصرية تمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، موضحًا أنها ليست مجرد تغيير مسمى، بل تحول جذري في فلسفة التعليم يقوم على الفهم والتطبيق وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، بعيدًا عن ثقافة الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن النظام الجديد يرفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور من خلال إتاحة فرص تقييم متعددة بعيدًا عن "رُعب الفرصة الواحدة"، مع الحفاظ على معايير التنسيق المطبقة في الثانوية العامة دون أي تمييز.

وأضاف: "نحن لا نفرض على الطلاب نظامًا معينًا، بل نتيح لهم حرية الاختيار بين الثانوية العامة أو البكالوريا المصرية، لكننا نؤمن أن المستقبل لا يُبنى إلا على الكفاءة".

واختتم وكيل الوزارة كلمته قائلاً: "إننا نقدّم لأبنائنا نظامًا محليًا بمعايير عالمية، ونطور المناهج لتواكب احتياجاتهم وتراعي الفروق الفردية، لنُعد جيلًا قادرًا على التفكير والإبداع والمنافسة محليًا ودوليًا".

كما تخلل اللقاء حوار مفتوح مع أولياء الأمور والطلاب، أجاب خلاله وكيل الوزارة على جميع الاستفسارات بشفافية، مما انعكس على حالة من الارتياح والتفاؤل بين الحضور، الذين أكدوا أن الندوة مثّلت خطوة مهمة للتعريف بفلسفة وأهداف النظام الجديد.

وفي ختام الفعاليات، وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح اللقاء وتنظيمه، مشيدًا بالدور المجتمعي الداعم لمسيرة تطوير التعليم في محافظة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار تعليم سوهاج البكالوريا نظام البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

ترشيحاتنا

قش الأرز

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

المجلس القومي للمرأة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد