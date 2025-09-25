"البكالوريا المصرية".. تعليم سوهاج يطلق ندوة توعوية موسعة للتعريف بالنظام الجديد

في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، وبدعم اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، ندوة تثقيفية موسعة للتعريف بالنظام التعليمي الجديد "البكالوريا المصرية"، وذلك بقاعة مؤتمرات مدارس سيتي الخاصة بإدارة سوهاج التعليمية.

شهد فعاليات الندوة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بحضور الدكتور أيمن أبو سداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، والأستاذ أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والأستاذ أحمد السيد دياب وكيل الإدارة، والأستاذ أحمد سمير رئيس قسم التعليم الخاص.

تعليم سوهاج

وذلك إلى جانب الحاج صلاح أحمد ضيف الله رئيس مجلس إدارة مدارس سيتي الخاصة، وعدد من مديري الإدارات النوعية، ومديري المدارس الثانوية، وممثلي الأزهر والكنيسة، وأولياء الأمور، والطلاب والمعلمين.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد السيد أن شهادة البكالوريا المصرية تمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، موضحًا أنها ليست مجرد تغيير مسمى، بل تحول جذري في فلسفة التعليم يقوم على الفهم والتطبيق وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، بعيدًا عن ثقافة الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن النظام الجديد يرفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور من خلال إتاحة فرص تقييم متعددة بعيدًا عن "رُعب الفرصة الواحدة"، مع الحفاظ على معايير التنسيق المطبقة في الثانوية العامة دون أي تمييز.

وأضاف: "نحن لا نفرض على الطلاب نظامًا معينًا، بل نتيح لهم حرية الاختيار بين الثانوية العامة أو البكالوريا المصرية، لكننا نؤمن أن المستقبل لا يُبنى إلا على الكفاءة".

واختتم وكيل الوزارة كلمته قائلاً: "إننا نقدّم لأبنائنا نظامًا محليًا بمعايير عالمية، ونطور المناهج لتواكب احتياجاتهم وتراعي الفروق الفردية، لنُعد جيلًا قادرًا على التفكير والإبداع والمنافسة محليًا ودوليًا".

كما تخلل اللقاء حوار مفتوح مع أولياء الأمور والطلاب، أجاب خلاله وكيل الوزارة على جميع الاستفسارات بشفافية، مما انعكس على حالة من الارتياح والتفاؤل بين الحضور، الذين أكدوا أن الندوة مثّلت خطوة مهمة للتعريف بفلسفة وأهداف النظام الجديد.

وفي ختام الفعاليات، وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح اللقاء وتنظيمه، مشيدًا بالدور المجتمعي الداعم لمسيرة تطوير التعليم في محافظة سوهاج.