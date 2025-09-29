محافظ سوهاج يتابع جاهزية مخرات السيول ويطالب بإزالة التعديات وصيانة السدود

قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها مخرات السيول بحي الكوثر ومركزي أخميم وساقلتة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة استعدادا لاستفبال فصل الشتاء، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشربات الصوينع رئيس حي الكوثر.

محافظة سوهاج

واستهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد مخر سيل السلاموني بالكوثر وقرية السلاموني بأخميم بطول 5.2 كيلو متر، حيث يصب في ترعة نجع حمادي الشرقية بر أيمن.

وشدد على رفع أية تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخر، والصيانة اللازمة للسدود، والمرور الدوري للتأكد من جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة بالمخرات.

تفقد المحافظ مخر سيل القرنة بمركز ساقلتة، ويضم بحيرة تخزين صناعية، واطمأن على جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار، أو سيول حال حدوثها ومواجهة أية طوارئ.

وأكد ضرورة متابعة أعمال الصيانة والتشغيل الدوري لسيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة، وكذا الأجهزة المعنية والتأكد من جاهزية المعدات في حالة الطوارئ، واستعداد العنصر البشرى للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات.

وشدد " سراج " على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، موجها بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار، لافتا إلى ضرورة التنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري للمرور على جميع “ مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات”الموجودة بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 12 مخر سيل، و22 سد إعاقة، و5 بحيرات صناعية، لمتابعتها وإزالة أية عوائق أو تعديات بها، والتأكد باستمرار من جاهزيتها.