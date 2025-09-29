سوهاج تعلن عن وظائف قيادية شاغرة في قطاعات استراتيجية ورقمية

أعلنت محافظة سوهاج عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية الهامة، ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الكفاءات وتطوير البنية الإدارية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وتشمل الوظائف القيادية المطروحة:" مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية".

وأكدت المحافظة أن على الراغبين في التقدم استيفاء الشروط الواردة ببطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة، واجتياز الاختبارات المقررة، فضلًا عن استيفاء شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

محافظة سوهاج

ويتطلب التقديم إرفاق عدد (7) ملفات أحدها أصلي معتمد ومختوم بختم حي، والباقي صور متطابقة، تتضمن كافة المستندات الأساسية، منها:" صورة شخصية حديثة، صورة بطاقة رقم قومي ملونة، بيان حالة وظيفية معتمد يوضح تقارير الأداء والجزاءات لآخر ثلاث سنوات، شهادة الموقف القانوني، مقترح تطويري للوحدة أو أحد أنشطتها، إضافة إلى المستندات الدالة على الخبرات والدورات التدريبية والمهارات العلمية والعملية".

كما شددت المحافظة على ضرورة أن يكون للمتقدم بريد إلكتروني فعال لتسهيل عملية التواصل مع الأمانة الفنية، مع الالتزام بتقديم الطلبات شخصيًا باسم السيد الوزير محافظ سوهاج، على النموذج رقم (1) لدى لجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، وذلك في الفترة من 28 سبتمبر 2025 وحتى 27 أكتوبر 2025، يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

وأكدت محافظة سوهاج أن جميع الشروط الواردة بالإعلان تقع على مسئولية الجهة المعلنة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التطوير والتحول الرقمي بالمحافظة.