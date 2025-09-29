صحة سوهاج: تطوير شامل للخدمات بمستشفى طهطا العام ودعم التخصصات الحيوية

قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور عمرو دويدار إننا نحرص على تطوير العمل بمستشفى طهطا العام والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا دعمها بكافة التخصصات الحيوية والتعاقد مع أطباء بمجالات دقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب؛ تمهيدًا لإدخال خدمة القسطرة المخية.



جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مع الدكتور أحمد زيد مدير مستشفى طهطا العام، حيث ناقشا عددًا من الملفات الهامة لتطوير الخدمة الطبية، واستعرضا محضر اجتماع مجلس إدارة المستشفى.



وأضاف دويدار أن الاجتماع ناقش متابعة أعمال العناية المركزة، وبحث سبل خفض معدلات الولادات القيصرية، وتطوير قسم القسطرة القلبية ودعمه بالتجهيزات اللازمة، بجانب تفعيل برنامج "الحضانة صديقة الأم والطفل" من خلال تقسيم الحضانات إلى 3 مستويات وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.



وتابع أن مستشفى طهطا العام تعد واحدة من أكبر المشروعات الصحية التي جرى تنفيذها بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 300 مليون جنيه، وتم افتتاح المستشفى وتشغيلها خلال الأعوام القليلة الماضية لخدمة أبناء شمال المحافظة، بطاقة استيعابية كبيرة بمختلف التخصصات الطبية.



وتضم المستشفى 419 سريرًا شاملة أسرة الإقامة، والمبتسرين، والاستقبال والطوارئ، كما تضم 30 سريرًا للعناية المركزة، بالإضافة إلى قسم للعناية بالمواليد المبتسرين يضم نحو 31 سريرًا.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوزارة تعمل على استمرار دعم المستشفى بالتجهيزات الحديثة والأطقم الطبية المتخصصة، لتظل واحدة من الصروح الطبية المتميزة بالمحافظة، مؤكدًا أن المستشفى تحظى باهتمام كبير وثقة متزايدة من المرضى، وتعد نموذجًا لمستشفيات الإحالة التي تقدم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

