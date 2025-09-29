قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة سوهاج: تطوير شامل للخدمات بمستشفى طهطا العام ودعم التخصصات الحيوية

وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور عمرو دويدار
وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور عمرو دويدار
أ ش أ

قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور عمرو دويدار إننا نحرص على تطوير العمل بمستشفى طهطا العام والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا دعمها بكافة التخصصات الحيوية والتعاقد مع أطباء بمجالات دقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب؛ تمهيدًا لإدخال خدمة القسطرة المخية.


جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مع الدكتور أحمد زيد مدير مستشفى طهطا العام، حيث ناقشا عددًا من الملفات الهامة لتطوير الخدمة الطبية، واستعرضا محضر اجتماع مجلس إدارة المستشفى.


وأضاف دويدار أن الاجتماع ناقش متابعة أعمال العناية المركزة، وبحث سبل خفض معدلات الولادات القيصرية، وتطوير قسم القسطرة القلبية ودعمه بالتجهيزات اللازمة، بجانب تفعيل برنامج "الحضانة صديقة الأم والطفل" من خلال تقسيم الحضانات إلى 3 مستويات وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.


وتابع أن مستشفى طهطا العام تعد واحدة من أكبر المشروعات الصحية التي جرى تنفيذها بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 300 مليون جنيه، وتم افتتاح المستشفى وتشغيلها خلال الأعوام القليلة الماضية لخدمة أبناء شمال المحافظة، بطاقة استيعابية كبيرة بمختلف التخصصات الطبية.


وتضم المستشفى 419 سريرًا شاملة أسرة الإقامة، والمبتسرين، والاستقبال والطوارئ، كما تضم 30 سريرًا للعناية المركزة، بالإضافة إلى قسم للعناية بالمواليد المبتسرين يضم نحو 31 سريرًا. 


وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوزارة تعمل على استمرار دعم المستشفى بالتجهيزات الحديثة والأطقم الطبية المتخصصة، لتظل واحدة من الصروح الطبية المتميزة بالمحافظة، مؤكدًا أن المستشفى تحظى باهتمام كبير وثقة متزايدة من المرضى، وتعد نموذجًا لمستشفيات الإحالة التي تقدم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
 

وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور عمرو دويدار مستشفى طهطا العام الخدمات الطبية جراحة المخ والأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

الاعمال

مديرية الطرق بالإسماعيلية تنهي أعمال محور الحمادات وتستعد لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة

محافظة سوهاج

إعانة شهرية وفرصة عمل.. استجابة سريعة من محافظ سوهاج لمعاناة مريض سرطان

الاعمال

الإسماعيلية تستعيد مظهرها الحضاري بحملات نظافة موسعة وصيانة الإنارة

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد