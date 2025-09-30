24 ساعة مضطربة في سوهاج.. مآس إنسانية وحقائق أمنية وإعلانات قيادية

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين مأساة إنسانية، وبيان أمني لكشف الحقائق، فضلًا عن إعلان رسمي يخص الوظائف القيادية داخل المحافظة.

سقوط مأساوي في طهطا

في واقعة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي، لقيت فتاة في مقتبل العمر مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية في منطقة ساحل طهطا شمال المحافظة.

وكان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بالحادث، حيث تبين أن الضحية تُدعى سارة ث. ع، 18 عامًا، طالبة، لقيت مصرعها على الفور نتيجة ارتطامها بجسم صلب أسفل العقار.

النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

الداخلية تنفي الشائعات

وفي السياق الأمني، نفت مصادر مسؤولة بمديرية أمن سوهاج ما تداولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عن احتجاز سيدات وأطفال من إحدى العائلات بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن الحقيقة مرتبطة بواقعة قتل نتيجة خصومة ثأرية بدائرة مركز البلينا، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الجريمة، وأن الشائعات التي جرى بثها هدفها عرقلة عمل الشرطة والتأثير على مجريات التحقيق.

إعلان عن وظائف قيادية

وعلى صعيد إداري وتنموي، أعلنت محافظة سوهاج عن فتح باب التقديم لشغل ثلاث وظائف قيادية بارزة، هي:" مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية".

وأكدت المحافظة أن باب التقديم مفتوح حتى 27 أكتوبر المقبل، وفق شروط وضوابط قانون الخدمة المدنية، في إطار دعم الكفاءات وتطوير البنية الإدارية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وبين المآسي الإنسانية، وجهود كشف الحقائق الأمنية، وخطوات التطوير الإداري، تبقى محافظة سوهاج على موعد يومي مع أحداث متلاحقة تعكس تنوع وتيرة الحياة داخلها.