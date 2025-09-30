محافظة سوهاج: لجان متابعة للمواقف وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل جميع المواقف بدائرة المحافظة، من خلال تشكيل لجان دائمة من الوحدات المحلية.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن مهام هذه اللجان تشمل المرور الدوري للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية المقررة لخطوط السير، والتواجد الفعلي للسيارات داخل المواقف، بما يضمن انضباط العمل وتقديم خدمة أفضل للركاب.

وأصدر المحافظ تكليفات مباشرة لرؤساء الوحدات المحلية بتعيين نوابهم للتواجد المستمر داخل المواقف؛ لمتابعة سير العمل والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تطرأ، مع الإعلان عن أرقام هواتف مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين بشكل عاجل.

وطالبت المحافظة بجميع المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، حرصًا على تفعيل الرقابة المجتمعية وتطوير الخدمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار فتح باب التراخيص أمام راغبي استخراج تراخيص السيارات الأجرة بالمواقف، بما يساهم في تنظيم العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

ولتلقي شكاوى المواطنين بشأن مخالفات النقل، خصصت محافظة سوهاج مجموعة من الأرقام والخطوط الساخنة، أبرزها: الخط الساخن 114، واتس آب خدمة المواطنين (01225487733)، غرفة عمليات المحافظة (093/4608073)، إدارة المواقف (01123388360)، مرور سوهاج (093/2130134)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" عبر الخط الساخن 15330 وواتس آب (01200353111)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528