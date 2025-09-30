سوهاج .. حريق يلتهم أحواش مواطنين بجهينة ونفوق رؤوس ماشية | صور

شهدت قرية شق الحارة التابعة لمركز جهينة بمحافظة سوهاج، عصر اليوم، واقعة مأساوية إثر نشوب حريق بعدد من الأحواش المجاورة لمسجد محمد العاقر، ما أدى إلى خسائر مادية ونفوق ماشية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

أحداث الواقعة بدأت عندما اندلع الحريق في أحواش كل من:" محمد أ م. ع 27 عامًا- ورثة جمال م س. م- محمود عمارة م. أ 65 عامًا- عبد الناصر محمد أ. أ 56 عامًا- أيمن محمد ع. و".

وقد سارعت قوات الحماية المدنية بجهينة، مدعومة بسيارات إطفاء من مطافي الطليحات وبناويط، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى منازل وممتلكات أخرى، حتى تمكنت من إخمادها بشكل كامل.

وأسفر الحريق عن نفوق رأس ماشية واحدة وعجل صغير، بالإضافة إلى احتراق كميات من الأفلاق والبوص والتبن المخزن داخل الأحواش، فيما لم تُسجَّل أي إصابات أو خسائر بشرية بين الأهالي.

انتقلت قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة إلى موقع الحريق، حيث تم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي، وكذلك مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الدعم للأسر المتضررة، فضلًا عن حصر الخسائر وتعويض الأهالي وفق القوانين المنظمة.

وأكدت الجهات المعنية أن سبب الحريق ما زال قيد التحقيق، وسيتم تحديده بدقة من خلال التقارير الرسمية الصادرة عن الأجهزة المختصة، وتأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، والتدخل الفوري لمواجهة الأزمات الطارئة والحد من آثارها.