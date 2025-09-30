وكيل صحة سوهاج يستقبل نقيب الصيادلة ووفد النقابة لدعوته للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للصيادلة

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، وفد نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج، والدكتور أحمد أبودومة عضو النقابة العامة للصيادلة، والدكتور جورج لبيب وكيل نقابة صيادلة سوهاج.

محافظة سوهاج

وذلك لتوجيه الدعوة إلى سيادته لحضور فعاليات احتفال النقابة باليوم العالمي للصيادلة والمقرر انعقاده يوم السبت الموافق 4 أكتوبر المقبل.

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال اللقاء على الدور المحوري للصيادلة داخل المنظومة الصحية، مشددًا على أنهم يمثلون أحد أهم أعمدتها وركائزها الأساسية، مشيدًا بعطائهم المستمر في خدمة المريض المصري.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج عن خالص شكره وتقديره للسيد وكيل وزارة الصحة، لما يبذله من جهود كبيرة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ودعمه الدائم لمختلف الفئات الطبية ومن بينهم الصيادلة.