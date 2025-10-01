قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
محافظات

محافظا سوهاج وقنا يتابعان برنامج «التنمية المحلية» بصعيد مصر | صور

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شارك اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لليوم الثاني على التوالي في الاجتماع التنسيقي الثاني بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط الاستدامة ومتطلبات المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفد البنك الدولي، ووفد الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه كل من أليس بيريت أورليان باستوريت.

كما حضر الاجتماع كل من اللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير البرنامج، وعدد من مديري المكونات والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب مسئولي وحدة التنفيذ المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

واستعرض الاجتماع مع وفد الاتحاد الأوروبي ما تحقق من إنجازات في إطار البرنامج، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمت مناقشة آليات وخطط ضمان الاستدامة والتوسع في التجارب الناجحة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ثم أعقبت ذلك ورشة عمل لممثلي البنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج ووحدة التنفيذ المحلية، شهدت عروضًا تقديمية تناولت الاعتبارات البيئية والاجتماعية وآليات تعزيز اللامركزية وضمان استدامة الجهود المبذولة في إطار البرنامج، بما يعزز فرص تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

أحد مهندسي الشركة الأجنبية التي تعمل بمشروع القطار الكهربائي السريع بمصر

مهندس أجنبي يعمل بمشروع القطار الكهربائي السريع: متحمس وفخور لتطور مصر

القطار السريع

أبرزهم سرعته 230 كيلو متر.. تعرف على أنواع القطارات الكهربائية السريعة في مصر

الدكتورة دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: رحلة الإنسان منذ مولده مليئة بالكبد والمعاناة

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

