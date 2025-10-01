محافظا سوهاج وقنا يتابعان برنامج «التنمية المحلية» بصعيد مصر | صور

شارك اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لليوم الثاني على التوالي في الاجتماع التنسيقي الثاني بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط الاستدامة ومتطلبات المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفد البنك الدولي، ووفد الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه كل من أليس بيريت أورليان باستوريت.

كما حضر الاجتماع كل من اللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير البرنامج، وعدد من مديري المكونات والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب مسئولي وحدة التنفيذ المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

واستعرض الاجتماع مع وفد الاتحاد الأوروبي ما تحقق من إنجازات في إطار البرنامج، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمت مناقشة آليات وخطط ضمان الاستدامة والتوسع في التجارب الناجحة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ثم أعقبت ذلك ورشة عمل لممثلي البنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج ووحدة التنفيذ المحلية، شهدت عروضًا تقديمية تناولت الاعتبارات البيئية والاجتماعية وآليات تعزيز اللامركزية وضمان استدامة الجهود المبذولة في إطار البرنامج، بما يعزز فرص تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها.