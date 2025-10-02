ضبط 300 كجم أسماك فاسدة بساقلته في سوهاج

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين، شنت مديرية الطب البيطري حملات تفتيشية مكثفة استهدفت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بعدد من مراكز المحافظة.

ضبط 300 كجم أسماك فاسدة

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن الحملات جرت بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، ولجنة حماية المستهلك.

وأسفرت عن ضبط 300 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة مركز ساقلتة، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وأكد "حمدي" أن الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظ الإقليم لحماية المستهلك وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، لافتًا إلى استمرار الحملات المفاجئة على جميع الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز المحافظة.

وفي سياق متصل، واصلت مديرية الطب البيطري المرور الدوري على المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، للتأكد من صلاحية اللحوم الموردة وجودتها، حيث جرى الكشف على كميات من اللحوم الموردة لعدد من المدارس بسوهاج وجرجا، وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ سوهاج على أهمية استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق وكافة المنافذ الغذائية، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.