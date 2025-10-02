قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعاون بين جامعتي سوهاج و"ووسونج" الكورية لتبادل الخبرات الأكاديمية

جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ووسونج" الكورية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ووسونج" الكورية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
أ ش أ

وقعت جامعة سوهاج مذكرة تفاهم مع جامعة "ووسونج" الكورية (President Emeritus) برئاسة الدكتور Deog-Seong Oh، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وتوسيع فرص التبادل العلمي في مجالات التدريس والبحث والأنشطة المشتركة.


وقال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في توسيع دائرة شراكاتها الدولية مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة حول العالم، للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز مكانتها دوليًا، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي يمثل جسراً للربط بين الجامعتين ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل الأكاديمي والمعرفي.


وعقب التوقيع جرى عقد لقاء موسع ناقش خلاله الطرفان آليات تنفيذ بنود الاتفاقية، وأولويات التعاون في مجالات التعليم والبحث والتدريب، حيث شملت محاور التعاون التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والمشروعات البحثية المشتركة، إلى جانب التقديم المشترك لمشروعات تنموية بتمويل من الوكالة الكورية للتنمية الدولية (KOICA)، كما تضمن التعاون تقديم تدريبات متخصصة لطلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، والذي يعد أحد البرامج المتميزة الداعمة لقطاع النقل واللوجستيات كركيزة أساسية للاقتصاد القومي.


وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، أن الجانبين اتفقا على استمرار عقد اجتماعات تنسيقية خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الاتفاقية، مع التوسع في مجالات جديدة تشمل الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات التنموية المشتركة.


وشهد مراسم التوقيع حضور كل من الدكتور أحمد عبد الرحيم، عميد كلية تكنولوجيا التعليم، والدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية، والدكتور Heekwon Lee أستاذ بجامعة "ووسونج" ومدير العلاقات الدولية بها، والدكتورة ميرنا سليمان المدرس المساعد بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن.
 

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

غزة

الأطفال بلا تعليم.. منازل غزة تتحول إلى منطقة غير قابلة للحياة

غزة

منازل غزة تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة.. والأطفال بلا تعليم

الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

