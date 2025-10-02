تعاون بين جامعتي سوهاج و"ووسونج" الكورية لتبادل الخبرات الأكاديمية

وقعت جامعة سوهاج مذكرة تفاهم مع جامعة "ووسونج" الكورية (President Emeritus) برئاسة الدكتور Deog-Seong Oh، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وتوسيع فرص التبادل العلمي في مجالات التدريس والبحث والأنشطة المشتركة.



وقال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في توسيع دائرة شراكاتها الدولية مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة حول العالم، للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز مكانتها دوليًا، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي يمثل جسراً للربط بين الجامعتين ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل الأكاديمي والمعرفي.



وعقب التوقيع جرى عقد لقاء موسع ناقش خلاله الطرفان آليات تنفيذ بنود الاتفاقية، وأولويات التعاون في مجالات التعليم والبحث والتدريب، حيث شملت محاور التعاون التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والمشروعات البحثية المشتركة، إلى جانب التقديم المشترك لمشروعات تنموية بتمويل من الوكالة الكورية للتنمية الدولية (KOICA)، كما تضمن التعاون تقديم تدريبات متخصصة لطلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، والذي يعد أحد البرامج المتميزة الداعمة لقطاع النقل واللوجستيات كركيزة أساسية للاقتصاد القومي.



وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، أن الجانبين اتفقا على استمرار عقد اجتماعات تنسيقية خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الاتفاقية، مع التوسع في مجالات جديدة تشمل الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات التنموية المشتركة.



وشهد مراسم التوقيع حضور كل من الدكتور أحمد عبد الرحيم، عميد كلية تكنولوجيا التعليم، والدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية، والدكتور Heekwon Lee أستاذ بجامعة "ووسونج" ومدير العلاقات الدولية بها، والدكتورة ميرنا سليمان المدرس المساعد بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن.

