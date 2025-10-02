قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر السنوي الرابع لوحدات الكلى

جانب من المؤتمر بسوهاج
جانب من المؤتمر بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مؤتمر سوهاج السنوي الرابع لوحدات الكلى، والذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج، خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الجاري، بنادي القضاة بمدينة ناصر.

بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور كريم سالم منسق عام المؤتمر ومدير الكلى بوزارة الصحة، والدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

محافظة سوهاج

أعرب محافظ سوهاج خلال المؤتمر عن تقديره لقطاع الصحة بسوهاج والقائمين عليه، والجهد المبذول على أرض الواقع، وحث الأطباء على نقل وتبادل خبراتهم العلمية والعملية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مؤكدا حرص المحافظة على دعم المؤتمرات الطبية في شتى التخصصات بهدف ثقل و نقل الخبرات إلى أبناءها الأطباء بما يخدم خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة لصالح المرضى.

وقد بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، واستعرض رئيس المؤتمر من خلال فيلم تسجيلي إنجازات إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج، وأقسام ووحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد حول أمراض الكلى وطرق العلاج المستحدثة، ويتناول عملية صيانة ماكينات الغسيل الكلوي بجميع أنواعها، ومحطات معالجة المياه الملحقة بها، بجانب المادة العلمية ما يجعله يتسم بالشمولية، ويستمر خلال الفترة من 2 وحتى 3 أكتوبر الجاري، بحضور 20 أستاذ أمراض كلى من مختلف الجامعات المصرية، بمشاركة 160 كادر طبي وفنيين وتمريض.

