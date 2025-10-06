مشاجرة على أولوية المرور.. 4 أشخاص يعتدون على آخر بالضرب في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه وأسرته بالسب والضرب بدمياط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بتضرره من قائد سيارة "ملاكى" وبرفقته 3 أشخاص، لتعديهم بالسب والضرب عليه دون حدوث ثمة إصابات وقيامهم بمحاولة إنتزاع هاتفه المحمول من يده حال قيامه بتصويرهم.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها (4 أشخاص – مقيمين بدمياط) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات حول أولوية المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.