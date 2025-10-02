تفاصيل قيام 5 عاطلين بالاعتداء على صغير في شبين القناطر بالقليوبية

كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة قيام 5 عاطلين بالتعدى على طفل بشبين القناطر بالقليوبية، أنهم اعتادوا استدراج المجنى عليه لمنطقة زراعات، على مدار أشهر متواصلة، والتعدي عليه جنـ سيًا بشكل متكرر.

وشهدت قرية كفر الدير بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عامًا للاعتداء الجنـ سي المتكرر على يد 5 عاطلين، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ من المدعوة "ن. ج" (40 عامًا – ربة منزل – ومقيمة بقرية كفر الدير)، تتهم فيه 5 عاطلين بالاعتداء الجنـ سي على نجلها "ع. م ن" (13 عامًا) أكثر من مرة.

وبتكثيف التحريات والفحص تبين صحة البلاغ، حيث تم تحديد هوية المتهمين وهم: "حمدي" 16 سنة عاطل، و"محمد" 19 سنة عاطل، و"مصطفى" 19 عاطل، و"خالد" 16 سنة عاطل، و"محمد" 16 سنة عاطل وجميعهم مقيمون بقرية كفر الدير دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الواقعة.