بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 177 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع

يشهد مطار مرسي الدولي جنوب البحر الأحمر خلال الأسبوع القادم ارتفاعا في حركة الوصول من الرحلات السياحية المعلنة، حسب جداول الرحلات بداية غدا السبت وحتى الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يستقبل المطار 177 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار .

ووفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، فإن المطار يستقبل 177 رحلة طيران تقل آلاف السائحين قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر وليتوانيا والنمسا.

من جهته، قال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح وان الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على استقبال السائحين بالورود والحرص على تلبية مطالب السائحين وعمل برامج ترفيهية وفقرات استعراضية ومهرجانات على الشواطئ بغرض الترفيه وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.