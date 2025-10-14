قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
اقتصاد

عقود الأسهم الأمريكية تستقر بعد جلسة انتعاش قوية مدفوعة بتصريحات ترامب

أسهم
أسهم
وكالات

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مساء الإثنين، بعد جلسة تداول رابحة شهدت تعافياً جزئياً للمؤشرات الرئيسية من خسائرها الحادة في نهاية الأسبوع الماضي، وسط تهدئة في الخطاب السياسي بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسجلت عقود مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 19 نقطة فقط، فيما ظلت عقود S&P 500 وناسداك-100 قرب مستوياتها السابقة دون تغييرات تُذكر.

وكانت مؤشرات S&P 500 وداو جونز قد ارتفعت بأكثر من 1% خلال جلسة الإثنين، في أكبر مكاسب يومية للمؤشر الأوسع نطاقاً منذ 27 مايو، بينما أنهى داو جونز سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، محققاً أفضل أداء يومي له منذ 11 سبتمبر، واستعاد نحو ثلثي خسائره التي تكبدها يوم الجمعة.

وجاء هذا التحسن بعد منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، قال فيه: "لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام". وقد ساهم هذا التصريح في تهدئة مخاوف المستثمرين من تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما دفع بأسهم التكنولوجيا إلى الصعود.

وسجلت أسهم شركات مثل أوراكل، AMD، وNvidia مكاسب قوية، لتقود مؤشر ناسداك نحو ارتفاع تجاوز 2%، في ظل عودة الثقة إلى القطاع الذي كان الأكثر تضرراً من التوترات الأخيرة.

وفي مذكرة تحليلية، قالت أولريكه هوفمان-بورشاردتي، رئيسة قسم الأسهم العالمية في إدارة الثروات لدى UBS، إن سياسة التجارة لا تزال المحرك الرئيسي للأسواق الأميركية هذا العام، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير بين واشنطن وبكين قد يؤدي إلى زيادة في تقلبات السوق حتى نهاية الشهر.
 

وأضافت أن تاريخ المفاوضات بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يُظهر أن التصعيد غالباً ما يتبعه هدنة تكتيكية، وقد يكون التفاوض حول المعادن النادرة مقابل رسوم الشحن بوابة للتوصل إلى اتفاق.

ينتظر المستثمرون نتائج أعمال عدد من البنوك الكبرى يوم الثلاثاء، من بينها جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس، والتي قد تلعب دوراً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وسط آمال باستمرار الزخم الإيجابي الذي بدأ مع بداية الأسبوع.

