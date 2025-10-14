الحرية: تصريحات ترامب عن مصر تؤكد أنها دولة قوية تقود الأمن وتصنع السلام

قال أحمد خالد الحسيني، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن انخفاض معدلات الجريمة في مصر وتأكيده أن مصر دولة قوية ومنضبطة، تعكس حجم التقدير الدولي المتزايد لما حققته الدولة المصرية من استقرار أمني ومجتمعي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح خالد، في تصريحات صحفية، أن حديث ترامب الذي جاء على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، والتي استضافته مصر لقيادة جهود إنهاء الحرب في غزة، يؤكد أن صورة مصر في الخارج باتت مرتبطة بالسلام والأمن والانضباط، بعدما كانت المنطقة تشهد فوضى وصراعات.

وأضاف أمين الشؤون البرلمانية أن إشادة ترامب ليست مجرد تصريح دبلوماسي، بل اعتراف دولي بقدرة الدولة المصرية على فرض الأمن وبناء مؤسسات قوية تحمي المواطن وتحافظ على الاستقرار رغم التحديات.

وأكد خالد أن مصر أبهرت العالم في قمة شرم الشيخ بقدرتها على الجمع بين الأطراف المتنازعة والسعي الجاد لإنهاء الحرب وتحقيق التهدئة، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تعد فقط تدعو إلى السلام، بل أصبحت تقوده وتؤمنه على المستوى الإقليمي والدولي.

واختتم تصريحه قائلًا: «ما قاله ترامب يعكس الحقيقة التي يعيشها المصريون يوميًا؛ مصر دولة قوية، حازمة، منضبطة، وقادرة على حماية أمنها وصناعة مستقبلها بيد أبنائها».