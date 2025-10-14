قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العمال العرب يثمن دور القاهرة في وقف إطلاق النار بغزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب اليوم الثلاثاء، جمال القادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وذلك بمقر الاتحاد العام.

جاءت الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الـ (52) لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والاحتفاء بالدور التاريخي الذي جسدته القوات المسلحة المصرية.

وخلال المناقشات، التي شملت الأوضاع العمالية العربية والمستجدات الإقليمية، ثمن جمال القادري بشكل خاص الجهود المصرية الكبيرة التي قادتها القيادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن نجاح مصر في تحقيق هذا الانتصار الدبلوماسي يؤكد أنها "ركيزة للأمن الإقليمي ومحور الثقل العربي"، وأن صوت القاهرة يظل هو الأكثر تأثيراً في حماية الأرواح ووقف نزيف الدم.

من جانبه، رحب عبد المنعم الجمل بزيارة القادري، مشيراً إلى أن تضحيات أبطال أكتوبر هي التي مهدت الطريق أمام مسيرة التنمية الحالية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الجمل على وحدة وتلاحم الحركة النقابية العربية، مشدداً على أن قضايا الأمة العربية هي قضايا الطبقة العاملة المصرية.

ويعكس هذا اللقاء الأهمية الاستراتيجية لدور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كقوة نقابية إقليمية فاعلة، وكممثل أساسي لعمال مصر في المحافل العربية والدولية.

