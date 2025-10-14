محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط مسجد السيد البدوي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير الخدمات بمحيط مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، وللاطمئنان على انتظام العمل في مختلف القطاعات، وتوفير كل سبل الراحة والأمان للزوار الذين يتوافدون من شتى محافظات الجمهورية لإحياء المولد الأحمدي.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنظيم الاحتفالات بالشكل اللائق بمكانة المسجد الأحمدي وتاريخ المدينة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية تامة، وأن أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة المرافق تسير وفق خطة دقيقة تُنفذ ميدانيًا منذ انطلاق فعاليات المولد.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الموقف بشكل لحظي بالتنسيق مع غرف الطوارئ بالأحياء والمديريات الخدمية، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات ميدانية، بما يضمن استمرارية الخدمات وانضباطها على مدار اليوم.

دعم الأسر والعائلات

وشدد محافظ الغربية على أن راحة الزائرين وسلامتهم تمثل أولوية مطلقة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في التنظيم من أجهزة تنفيذية وأمنية وقطاعات خدمية، لما يبذلونه من جهد واضح لإظهار المدينة في أبهى صورها خلال هذه المناسبة المباركة.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن روح التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة وأهالي طنطا هي ما تمنح المولد الأحمدي خصوصيته وتميزه، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية ستظل دائمًا حاضنة للزوار وواجهة مشرفة في كل المناسبات الدينية والوطنية.