جلسة ناجحة لقائمة الخطيب مع رواد الأهلي.. صور

عقدت قائمة محمود الخطيب جلسة ناجحة، اليوم، مع رواد وأعضاء النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، في إطار اللقاءات التي تنظمها القائمة مع أعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

شهد اللقاء استعراض خطة العمل، التي تتضمن رؤية استراتيجية خلال الأربع سنوات القادمة، تركز على الاستثمار وتنمية الموارد، واستكمال مشروعات البنية التحتية والتوسعات الإنشائية، إلى جانب تطوير منظومة النشاط الرياضي ودعم الفرق في الألعاب الجماعية والفردية، فضلًا عن توسيع الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز الدور المجتمعي للنادي.

وخلال الجلسة قام أعضاء القائمة بالرد على جميع استفسارات وملاحظات الحضور، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال مسيرة التطوير والنجاحات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية، بما يضمن الحفاظ على مكانة الأهلي وريادته.

تضم قائمة محمود الخطيب الانتخابية كلًّا من محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، والعضوية فوق السن: طارق قنديل – محمد الغزاوي – محمد الدماطي – محمد الجارحي – سيد عبد الحفيظ – أحمد حسام عوض – حازم هلال، والعضوية تحت السن: إبراهيم العامري – رويدا هشام.