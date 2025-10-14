جلسة ناجحة لقائمة الخطيب مع رواد الأهلي.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
عقدت قائمة محمود الخطيب جلسة ناجحة، اليوم، مع رواد وأعضاء النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، في إطار اللقاءات التي تنظمها القائمة مع أعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

شهد اللقاء استعراض خطة العمل، التي تتضمن رؤية استراتيجية خلال الأربع سنوات القادمة، تركز على الاستثمار وتنمية الموارد، واستكمال مشروعات البنية التحتية والتوسعات الإنشائية، إلى جانب تطوير منظومة النشاط الرياضي ودعم الفرق في الألعاب الجماعية والفردية، فضلًا عن توسيع الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز الدور المجتمعي للنادي.

وخلال الجلسة قام أعضاء القائمة بالرد على جميع استفسارات وملاحظات الحضور، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال مسيرة التطوير والنجاحات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية، بما يضمن الحفاظ على مكانة الأهلي وريادته.

تضم قائمة محمود الخطيب الانتخابية كلًّا من محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، والعضوية فوق السن: طارق قنديل – محمد الغزاوي – محمد الدماطي – محمد الجارحي – سيد عبد الحفيظ – أحمد حسام عوض – حازم هلال، والعضوية تحت السن: إبراهيم العامري – رويدا هشام.

أوبل فرونتيرا
مي عمر
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
