شوبير عن تكريم الخطيب لـ عماد النحاس: كفى ووفى ويستحق أكثر

علق الإعلامي أحمد شوبير على تكريم الخطيب لعماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله عن القلعة الحمراء

و كتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :كفى ووفى ويستحق أكثر من ذلك!

تكريم الاهلي لعماد النحاس

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على تكريم عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي تعيين الدنماركي ييس توروب مديرا فنيا للفريق الأول لمدة 32 شهرا ، مع قبول النحاس عرضا من الزوراء العراقي لتدريبه.

ووجه محمود الخطيب ، الدعوة للجنة التخطيط للإنعقاد اليوم بهدف تكريم عماد النحاس، على إخلاصه وجهوده في القلعة الحمراء .

