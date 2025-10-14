قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيدات يد الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة النواصر المغربي

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي
الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

أنهى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة فريق اتحاد النواصر المغربي، خلال ‏المران الذي خاضه اليوم الثلاثاء، داخل صالة النواصر التي تستضيف مباراة الفريقين غدًا الأربعاء، في ‏ثاني لقاءات الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري‎.‎

 وركز محمد عادل المدير الفني للفريق خلال المران على الجوانب الهجومية والدفاعية وطالب اللاعبات ‏بالاستحواذ المبكر على الكرة وعدم السماح للفريق المنافس بالاستحواذ عليها لفترات طويلة‎.‎

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد النواصر المغربي غدًا الأربعاء، علمًا أنه فاز على كالارا ياوندي ‏الكاميروني في المباراة الأولى بنتيجة 34 - 21‏‎.‎ 

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ‏ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء ‏صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو‎.‎

 ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًّا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًّا، ومحمد ‏حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة ‏السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًّا للمباريات، ومحمود ‏فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، ‏وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.‏

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الاهلي سيدات اليد كرة اليد النادي الاهلي

