سيدات يد الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة النواصر المغربي

أنهى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة فريق اتحاد النواصر المغربي، خلال ‏المران الذي خاضه اليوم الثلاثاء، داخل صالة النواصر التي تستضيف مباراة الفريقين غدًا الأربعاء، في ‏ثاني لقاءات الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري‎.‎

وركز محمد عادل المدير الفني للفريق خلال المران على الجوانب الهجومية والدفاعية وطالب اللاعبات ‏بالاستحواذ المبكر على الكرة وعدم السماح للفريق المنافس بالاستحواذ عليها لفترات طويلة‎.‎

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد النواصر المغربي غدًا الأربعاء، علمًا أنه فاز على كالارا ياوندي ‏الكاميروني في المباراة الأولى بنتيجة 34 - 21‏‎.‎

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ‏ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء ‏صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو‎.‎

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًّا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًّا، ومحمد ‏حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة ‏السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًّا للمباريات، ومحمود ‏فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، ‏وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.‏