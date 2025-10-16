قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
رياضة

الدرديري لـ الخطيب: حمدالله بالسلامة يا أسطورة

الخطيب
الخطيب
يارا أمين

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد ظهوره في ندوة قائمته الإنتخابية بفرع النادي في الشيخ زايد.

وكتب الدرديري على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “حمدلله بالسلامة يا أسطورة”.

ويعقد محمود الخطيب المرشح لمنصب رئاسة النادي الأهلي أولي ندوات قائمته الإنتخابية بفرع الشيخ زايد في السابعة من مساء اليوم ضمن خطته في في إطار التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وطرح الرؤية الشاملة لبرنامج القائمة واستراتيجيتها للسنوات الأربعة المقبلة.

ومن المقرر ان يعقد الخطيب ندوتة الثانية بفرع القاهرة الجديدة غدا الجمعه ثم الندوة الثالثة بفرع مدينة نصر يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تختتم الندوات بـاللقاء الختامي في المقر الرئيسي بالجزيرة يوم الجمعة 24 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد هذه الندوات عرضًا تفصيليًا لـبرنامج العمل الذي أعدته القائمة، والذي يتضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير والإنجازات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الرياضية والإدارية والإنشائية والخدمية.

تستعرض القائمة خلال الندوات خطة المرحلة المقبلة، والتي تركز على توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي؛ بما يعزز من الموارد المالية للنادي، إلى جانب تطوير الأداء الرياضى والبنية التحتية في الفروع الأربعة، وتحقيق التعاون الكامل بين شركات الأهلي؛ بما يخدم المنظومة الرياضية والاقتصادية للنادي.

وتضم قائمة الخطيب كلًا من: 

محمود الخطيب رئيسا. و ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال.. وللعضوية تحت السن.. إبراهيم العامري.. رويدا هشام.

عمرو الدرديري محمود الخطيب الأهلي الشيخ زايد فيسبوك ياسين منصور

