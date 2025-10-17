موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره ديكيداها الصومالى بذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة غدا السبت الموافق 18 أكتوبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.