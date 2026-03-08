زراعة المنوفية: ترخيص 161 مشروع متنوع خلال شهرين وتطهير 455 كم مساقي خصوصية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بوضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

أشار المهندس محمد عجور وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 455 كيلو و 290 متر من المساقي الخصوصية تطهير تعاوني وذاتي وتحسين لخدمة 31 ألف و879 فدان زراعي خلال الفترة من أول يوليو حتى اخر شهر فبراير 2026، وتم رفع كافة نواتج التطهير وجارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وأوضح مدير مديرية الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 22 ترخيص تشغيل لـ (مزارع دواجن ، ماشية ، محلات أعلاف ، مصانع ) ، كما تم إجراء 14معاينة ميدانية لـ (مزارع ماشية ودواجن ومنحل ) لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص ، موضحاً أنه تمت الموافقة على استخراج 161 ترخيص تشغيل لـ ( مزارع دواجن وماشية – منحل – مراكز تجميع ألبان - مصانع – محلات أعلاف ) خلال عام 2026.

وفي إطار المرور الميداني على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور علي ألف فدان من مساحات الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم ،و علاج 187 فدان موالح ، وعلاج 458 فدان خضر خلال أسبوع.