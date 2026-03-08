محافظ أسيوط: إزالة 37 تعديا على أراضي زراعية ومباني مخالفة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 37 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة بعدد من مراكز وأحياء المحافظة، وذلك ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذ في الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت بعدد من المراكز والأحياء شملت صدفا، والغنايم، وأبوتيج، والفتح، والقوصية، ومركز أسيوط، وديروط، إلى جانب حي شرق وحي غرب، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، وأسفرت عن إزالة 37 حالة تعدي واسترداد 14 قيراط من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة مباني مخالفة على مساحة 2030 متر مربع.

وأشار المحافظ إلى أن مركز صدفا شهد إزالة 4 حالات تعدي، من بينها 3 حالات إزالة فورية، وحالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية، بينما تم في مركز الغنايم إزالة 7 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية. وفي مركز أبوتيج تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز الفتح من إزالة 7 حالات تعدي، بينها حالتان ضمن المتغيرات المكانية، و5 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية، كما تم في مركز القوصية إزالة 5 حالات تعدي، منها 4 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية، وحالة إزالة فورية ضمن المتغيرات المكانية.

وأوضح المحافظ أنه تم كذلك تنفيذ 4 حالات إزالة فورية لمتغيرات مكانية بحي غرب، وحالتين إزالة فورية لمتغيرات مكانية بحي شرق، فيما شهد مركز أسيوط إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعية، بينما تم في مركز ديروط إزالة حالتين، إحداهما تعدي على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي والأخرى على أملاك الري.

وأكد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ومخالفي القوانين المنظمة في هذا الشأن، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة والمتابعة الميدانية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو أعمال بناء مخالف، مؤكدًا تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع التأكيد على سرعة التعامل مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.