الأقصر تحتفل بالمولد النبوي بزفة شعبية في نجع خميس بالعديسات | شاهد

في أجواء روحانية مهيبة أحيا أهالي قرية نجع خميس التابعة لمركز الطود بالعديسات جنوب الاقصر احتفالات المولد النبوي الشريف حيث انطلقت دورة كبيرة جابت شوارع القرية بمشاركة الأطفال والشباب حاملين الرايات مرددين الهتافات الدينية التي صدحت بها الحناجر "لا إله إلا الله محمد رسول الله"

وامتلأت الأجواء بالبهجة مع أصوات الطبول والدفوف بينما تسابق الأطفال في الزفة مرددين الأناشيد المحمدية ومنها "طلع البدر علينا" التي أضفت على المشهد روح الصفاء والأنس

وزاد الاحتفال ألقًا بمشاركة النساء اللواتي أطلقن الزغاريد ابتهاجًا بالمناسبة العطرة فيما حرص الأهالي على توزيع الشربات والحلوى والأطعمة الجاهزة على المشاركين لتتحول الشوارع إلى ساحة عامرة بالفرح والتآخي

وأكد عدد من أهالي القرية أن دورة المولد عادة سنوية متوارثة ينتظرها الجميع من عام لآخر مشيرين إلى أن أجواءها أشبه بالمواسم والأعياد حيث يجتمع الكبار والصغار وتتعطر البيوت بأشهى المأكولات وتبقى القرية كلها في حالة من البهجة والروحانية حتى ساعات متأخرة من الليل



