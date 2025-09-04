رئيس مركز ومدينة البياضية يتابع أعمال تطوير منطقة رواج وحديقة الحدادين بالأقصر

تابع عبد الخالق حسين مدنى، رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أعمال التطوير الجارية وتحسين المظهر الجمالي بمنطقة رواج بمدينة البياضية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات، وتحسين المظهر الحضاري بمراكز ومدن المحافظة.

وتضمنت الأعمال إزالة الإشغالات بشوارع المنطقة، وتمهيدها للتجهيز لتركيب بلاط الإنترلوك، وكذلك تركيب البلدورات وعمل مشايات بحديقة الحدادين، تمهيدا لزراعتها لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة كمتنفس جديد للمواطنين، وذلك لإضفاء لمسة جمالية ومظهر حضاري لائق بمدينة البياضية.

يأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعة لتطوير وتجميل مدن المحافظة، والتي تتضمن تركيب بلاط الإنترلوك بهدف تحسين البيئة والمظهر الجمالي والحضاري اللائق للمحافظة.