كرنفال شعبي في العوامية احتفالا بالمولد النبوي الشريف بالأقصر

شهدت منطقة العوامية بمدينة الأقصر أجواء احتفالية روحانية ومبهجة بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث خرج الأهالي في مسيرة شعبية ضخمة جابت شوارع المنطقة حاملين الشوم الطويلة على أنغام المزمار البلدي والطبول مرددين الأناشيد الدينية وطلع البدر علينا ابتهاجا بمولد سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وشهدت شوارع العوامية اصطفاف العشرات من شباب وأهالي المنطقة في صفوف متراصة حاملين الشوم وسط الهتافات والأناشيد الدينية في مشهد بديع عكس تمسكهم بالتراث الشعبي الأصيل فيما تفاعل الكبار بالمديح النبوي وزغاريد النساء التي أضفت على الأجواء روحا مميزة وجعلت المسيرة أشبه بكرنفال شعبي يجمع بين الفرح والابتهال

وأكد أهالي العوامية أن هذه المسيرات عادة متوارثة منذ أجيال تعبر عن حبهم لرسول الله وتجديد العهد على السير على نهجه في ذكرى ميلاده الشريف حيث تتحول شوارع المنطقة إلى مهرجان شعبي وروحاني يعكس مكانة المناسبة في قلوبهم