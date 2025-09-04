قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين

الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
شمس يونس

خيمت حالة من الحزن العميق على محافظة الأقصر اليوم بعد وفاة السيد أحمد محمد أحمد الجيلاني النجل الأصغر للشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد وقائد الساحة الجيلانية بالمحافظة وذلك إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية باغت الفقيد ليرحل تاركًا خلفه سيرة عطرة ومكانة راسخة بين محبيه وأتباع الطريقة الصوفية

الخبر المفجع وقع كالصاعقة على أبناء الساحة الجيلانية الذين ارتبطوا بالراحل بعلاقات إنسانية وروحية قوية حيث كان يمثل امتدادًا لمسيرة عائلته العريقة التي رسخت حضورها في المشهد الديني والاجتماعي بالأقصر وصعيد مصر لعقود طويلة

وتحظى الساحة الجيلانية بمكانة خاصة في قلوب أبناء المحافظة لما تمثله من منارة للذكر والتلاوة وحلقات العلم والتواصل الإنساني وقد ساهم الفقيد بدوره في ترسيخ هذه القيم إذ عُرف بين أقرانه بالتواضع والطيبة والالتزام بالنهج الصوفي الأصيل

ومنذ اللحظات الأولى لانتشار خبر الوفاة عمّت أجواء الحزن القرى والنجوع المحيطة حيث تسابق الأهالي وأبناء الطرق الصوفية لتقديم العزاء والمواساة مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة فادحة ليس لأسرته فحسب بل للأقصر بأكملها

ويؤكد المقربون من العائلة أن الفقيد كان حاضرًا في كل المناسبات الدينية والشعبية داعمًا لنهج والده ومساندًا لأنشطة الساحة التي لطالما احتضنت المريدين والباحثين عن السكينة والروحانية وهو ما جعل محبته راسخة في القلوب.

بهذا الرحيل المفاجئ تفقد الأقصر واحدًا من أبنائها البارزين الذين حملوا على عاتقهم رسالة عائلية ممتدة ارتبطت بتراث صوفي عريق وخلّفت بصمة لا تُمحى في الوجدان الجمعي لأبناء المحافظة.

الاقصر اخبار الاقصر الطرق الصوفية

