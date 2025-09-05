قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أروع صور الإنسانية.. بطولة معلم متقاعد بالأقصر تنقذ كلبا من الهلاك داخل بئر

بطولة معلم متقاعد بالأقصر تنقذ كلبًا من الهلاك داخل بئر
بطولة معلم متقاعد بالأقصر تنقذ كلبًا من الهلاك داخل بئر
شمس يونس

في واقعة إنسانية،  حملت بين طياتها رسالة عميقة عن معاني الرحمة والعطاء، جسدها مدير مدرسة متقاعد من قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر في أروع صور الإنسانية، بعدما تمكن من إنقاذ كلب كان يصارع الموت داخل بئر مياه عميقة وظل عالقًا بها ليومين كاملين دون طعام أو شراب أو قدرة على الخروج .

الحكاية بدأت حينما خرج “عبد الراضي النوبي حسن”، وهو معلم متقاعد  أفنى سنوات عمره في تربية وتعليم الأجيال، يتفقد الأراضي الزراعية القريبة من منزله، فسمع أصوات نباح متقطع في اليوم الأول، لم يعره اهتمامًا وظن أنه مجرد كلب يتجول بين الزراعات كالعادة. لكن المفاجأة كانت في اليوم التالي حين تكرر الصوت نفسه، ولكن هذه المرة كان أوهن وأضعف وكأنه استغاثة يائسة تصرخ في صمت المكان .

عندها، تحرك إحساس المسؤولية والرحمة في قلب الرجل المسن، فقرر البحث وراء الأمر، واصطحب معه أحفاده الذين شاركوه رحلة التقصي وسط الحقول حتى توصلوا لمصدر الصوت. وكانت الصدمة حين وجدوا كلبًا عالقًا في بئر مياه عميقة، يحاول التمسك بالحياة بعدما خارت قواه ولم يعد قادرًا على الصعود أو المقاومة .

لم يتردد عبد الراضي النوبي لحظة واحدة، فألقى بنفسه في محاولة شجاعة لإنقاذ الحيوان، وظل يكافح بمفرده على مدى ساعات وسط صعوبة بالغة وخطورة واضحة، إذ أن البئر كانت عميقة والكلب في حالة إنهاك شديد. وبرغم تقدمه في العمر، أصر الرجل على المحاولة ولم يستسلم، ليضرب مثالًا عمليًا لمعنى الرحمة المتجذرة في القلوب النقية.

ومع مرور الوقت ازدادت المعاناة، فاضطر إلى الاستغاثة ببعض الأهالي الذين أسرعوا لمساندته، لتتحول الواقعة إلى مشهد إنساني مؤثر، اجتمع خلاله أهالي القرية حول البئر في حالة من القلق والدعاء حتى خرج الكلب أخيرًا إلى بر الأمان.

وبدأ الكلب يلتقط أنفاسه بصعوبة بينما احتضنه الأطفال فرحين بنجاته، فيما أشاد الأهالي بشجاعة وطيبة قلب المعلم المتقاعد، واعتبروا موقفه رسالة بليغة أن الرحمة لا تقتصر على البشر فقط بل تشمل كل مخلوقات الله.

