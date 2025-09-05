قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الطود ورفع 4 أطنان قمامة بقرية المريس في الأقصر

قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الطود ورفع ٤ أطنان قمامة بقرية المريس
قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الطود ورفع ٤ أطنان قمامة بقرية المريس
شمس يونس

تابع رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر أحمد حسن أبو الحسن، أعمال قص وتهذيب الأشجار العالية المتعدية على الطريق المزدوج بمدخل المدينة، وذلك استعدادًا وتمهيدًا لرصف الطريق بداية من مزلقان الطود وحتى ميدان المدينة الشبابية، إلى جانب متابعة طريق عمارات الشباب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الأهتمام بالنظافة العامة والتجميل وتحسين المظهر الحضاري.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية المريس جهودها في أعمال النظافة، حيث تم رفع نحو ٤ أطنان من القمامة من مداخل القرية، وتسوية شارع ترعة السواحل، وتزيينه بأشجار الجهنمية وأشجار الظل، في إطار برنامج الحفاظ على بيئة نظيفة.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة الطود، على استمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل بشكل يومي، ورفع كفاءة الطرق والشوارع، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة النظيفة بالمركز وقراه.        

 جاءت هذه الأعمال تحت إشراف رئيس القرية وسكرتير القرية، وبمشاركة المجتمع المدني، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

