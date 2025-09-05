محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة ملف منظومة التقنين ويشدد على سرعة حسمه

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة منظومة التقنين واستعراض أحدث المستجدات الخاصة بها، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد.

وخلال الاجتماع، تم عرض بيان تفصيلي بما تم إنجازه في ملف التقنين على مستوى جميع المراكز والمدن، حيث شمل العرض نسب الإنجاز، وإجمالي الطلبات المقدمة، والطلبات المستبعدة، والعقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى الأراضي التي جرى استردادها، وقيمة العوائد المالية المحققة لصالح الدولة، فضلاً عن بيان شامل بالمنتهي حتى تاريخ 3 سبتمبر 2025.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من هذا الملف الحيوي، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات وتنفيذ توجيهات الدولة في الحفاظ على أملاكها وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة أن ملف التقنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً باسترداد حقوقها والحفاظ على المال العام.

وشدد محافظ الأقصر على أن هذه الاجتماعات ستعقد بشكل أسبوعي ودوري لمراجعة ما يتم إنجازه أولاً بأول، والتأكد من إزالة أي معوقات تواجه العمل، وصولاً إلى إنهاء ملف التقنين بالكامل في أسرع وقت ممكن.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، إضافة إلى مديري إدارات الشئون القانونية والأملاك والإيرادات والتحصيل والمراكز التكنولوجية ومنظومة الـ GIS، ومدير مديرية المساحة.