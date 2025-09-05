قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة ملف منظومة التقنين ويشدد على سرعة حسمه

محافظ الأقصر
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة منظومة التقنين واستعراض أحدث المستجدات الخاصة بها، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد.

وخلال الاجتماع، تم عرض بيان تفصيلي بما تم إنجازه في ملف التقنين على مستوى جميع المراكز والمدن، حيث شمل العرض نسب الإنجاز، وإجمالي الطلبات المقدمة، والطلبات المستبعدة، والعقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى الأراضي التي جرى استردادها، وقيمة العوائد المالية المحققة لصالح الدولة، فضلاً عن بيان شامل بالمنتهي حتى تاريخ 3 سبتمبر 2025.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من هذا الملف الحيوي، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات وتنفيذ توجيهات الدولة في الحفاظ على أملاكها وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة أن ملف التقنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً باسترداد حقوقها والحفاظ على المال العام.

وشدد محافظ الأقصر على أن هذه الاجتماعات ستعقد بشكل أسبوعي ودوري لمراجعة ما يتم إنجازه أولاً بأول، والتأكد من إزالة أي معوقات تواجه العمل، وصولاً إلى إنهاء ملف التقنين بالكامل في أسرع وقت ممكن.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، إضافة إلى مديري إدارات الشئون القانونية والأملاك والإيرادات والتحصيل والمراكز التكنولوجية ومنظومة الـ GIS، ومدير مديرية المساحة.

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

محمد شحاتة

الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

جوليان ناجلسمان

بعد الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا.. مدرب ألمانيا يهاجم لاعبيه

أحمد شوبير

يا رب فرحنا.. شوبير قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

