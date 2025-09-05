الحياة قصيرة مكيرة.. عمرو أديب يثير الجدل عبر إكس

شارك الإعلامي عمرو أديب، منشورا غامض عبر حسابه الرسمي على إكس.

وكتب عمرو أديب عبر أكس: "مفيش حاجة فى الدنيا اختيار نهائي، كل الاختيارات قابلة للتعديل والتغيير لغاية آخر لحظة.

المعيار الوحيد هو سعادتك وراحتك أما غير كده أوعى تقبل بالاختيار المستمر الممل وأوقات كتير تفتكر إن التغيير مستحيل، لكن أول ما تبدأ في التحول تلقى الدنيا كلها بتلف معاك.. لا تؤجل تغيير اليوم إلى الغد الحياة قصيرة مكيرة وانت تستحق كل لحظة سعادة".

وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "لازم كلنا نكون خلف منتخب مصر من أجل الصعود إلى كأس العالم".

وأضاف عمرو أديب: "نحن على أبواب الصعود إلى كأس العالم 2026، والأمل كبير في لاعبي المنتخب".

وأكمل عمرو أديب: "بعيدًا عمّا يحدث في الدوري المصري وخسارة الأهلي والزمالك، علينا أن نتكاتف من أجل دعم المنتخب الوطني للصعود إلى المونديال".