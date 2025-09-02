أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين.. وعمرو أديب يكشف الوضع الصحي لأبو حنان

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة على مدار الساعة، ومنها ما هو تالٍ:

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستضيف لأول مرة اجتماعات مجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، وهي سابقة تؤكد الثقل السياسي لمصر، رغم أنها ليست من الدول الأعضاء أو الرئاسة الدورية للمجموعة، مؤكدًا أن جنوب أفريقيا تترأس القمة للمرة الأولى في تاريخها.

عمرو يوسف: درويش فيلم سيما.. والجمهور والنقاد آراؤهم إيجابية

حل الفنان عمرو يوسف ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وقال عمرو يوسف: "درويش فيلم سيما، والفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، وبالتالي هناك تفاصيل كثيرة في الفيلم يجب مراعاتها".

نقيب الزراعيين: تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية إلى أكثر من 120 دولة حول العالم

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر تدخل على مرحلة ممتدة من الاستصلاح الزراعي تمتد لعشر سنوات مقبلة، في إطار خطة طموحة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، تم إدخال نحو 2 مليون فدان منها بالفعل ضمن خطة التنفيذ، خاصة في منطقة الدلتا الجديدة.

استقرار الكهرباء في مصر.. كيف تجاوزنا الصيف بلا انقطاعات؟ متحدث الوزارة يكشف

قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ صيف عام 2025 شكّل أول اختبار حقيقي للشبكة الكهربائية الموحدة بعد أكثر من عامين من تطبيق سياسات تخفيف الأحمال.

عمال مصر: قانون العمل الجديد نقلة تشريعيةكبيرة لاستقرار بيئة العمل

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون نقلة تشريعيةكبيرة تنظم حقوق أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن قانون العمل أتاح التقاضي والحقوق بسرعة الإنجاز.

ماتشين مهمين.. عمرو أديب: علينا التكاتف خلف منتخب مصر للصعود للمونديال

أكد الإعلامي عمرو أديب أن منتخب مصر لكرة القدم مقبل على مباراتين مهمتين في مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

عمرو أديب: ترامب لديه خطة محددة لقطاع غزة وسيقوم بتنفيذها

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خطة محددة لقطاع غزة وسيقوم بتنفيذها.

وقال عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: " أبو حنان لديه اهتمام كبير بقطاع غزة، وهناك إصرار على تهجير الفلسطينيين".