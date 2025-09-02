قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين.. وعمرو أديب يكشف الوضع الصحي لأبو حنان

أحمد موسى وعمرو أديب
أحمد موسى وعمرو أديب
عبد الخالق صلاح

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة على مدار الساعة، ومنها ما هو تالٍ: 

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستضيف لأول مرة اجتماعات مجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، وهي سابقة تؤكد الثقل السياسي لمصر، رغم أنها ليست من الدول الأعضاء أو الرئاسة الدورية للمجموعة، مؤكدًا أن جنوب أفريقيا تترأس القمة للمرة الأولى في تاريخها.

عمرو يوسف: درويش فيلم سيما.. والجمهور والنقاد آراؤهم إيجابية

حل الفنان عمرو  يوسف ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وقال عمرو يوسف: "درويش فيلم سيما، والفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، وبالتالي هناك تفاصيل كثيرة في الفيلم يجب مراعاتها".

نقيب الزراعيين: تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية إلى أكثر من 120 دولة حول العالم

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر تدخل على مرحلة ممتدة من الاستصلاح الزراعي تمتد لعشر سنوات مقبلة، في إطار خطة طموحة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، تم إدخال نحو 2 مليون فدان منها بالفعل ضمن خطة التنفيذ، خاصة في منطقة الدلتا الجديدة.

استقرار الكهرباء في مصر.. كيف تجاوزنا الصيف بلا انقطاعات؟ متحدث الوزارة يكشف

قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ صيف عام 2025 شكّل أول اختبار حقيقي للشبكة الكهربائية الموحدة بعد أكثر من عامين من تطبيق سياسات تخفيف الأحمال.

عمال مصر: قانون العمل الجديد نقلة تشريعيةكبيرة لاستقرار بيئة العمل

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون نقلة تشريعيةكبيرة تنظم حقوق أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن قانون العمل أتاح التقاضي والحقوق بسرعة الإنجاز.

ماتشين مهمين.. عمرو أديب: علينا التكاتف خلف منتخب مصر للصعود للمونديال

أكد الإعلامي عمرو أديب أن منتخب مصر لكرة القدم مقبل على مباراتين مهمتين في مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

عمرو أديب: ترامب لديه خطة محددة لقطاع غزة وسيقوم بتنفيذها

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خطة محددة لقطاع غزة وسيقوم بتنفيذها.

وقال عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: " أبو حنان لديه اهتمام كبير بقطاع غزة، وهناك إصرار على تهجير الفلسطينيين".

احمد موسي عمرو أديب ترامب امريكا بشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبير: مفاعل ديمونا متهالك وقد يهدد المنطقة بتسريب إشعاعي

مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل

خبير: إسرائيل تحتكر السلاح النووي.. وصور ديمونة رسالة ردع وتخويف

د. محمد جبران

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد