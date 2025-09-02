أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تستضيف لأول مرة اجتماعات مجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، وهي سابقة تؤكد الثقل السياسي لمصر، رغم أنها ليست من الدول الأعضاء أو الرئاسة الدورية للمجموعة، مؤكدًا أن جنوب أفريقيا تترأس القمة للمرة الأولى في تاريخها.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي»، إن مصر حاضرة بقوة على الساحتين الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشارك حاليا في قمة شنجهاي للتعاون، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز مكانة مصر الدولية.

وأكد موسى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف الزراعة، وأن الدولة ستوفر نحو مليوني طن من إنتاج القمح بحلول 2027 نتيجة التوسع في الأراضي الجديدة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى، بالإضافة إلى إنتاج 200 ألف طن من الذرة، وما بين 400 إلى 500 ألف طن من السكر.

وأوضح أن هذه الزيادات تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفر عملة صعبة، لافتًا إلى أن مصر صدرت أكثر من 6.8 مليون طن منذ بداية عام 2025 من المحاصيل الزراعية، ما يعكس نجاح جهود الدولة في التوسع الزراعي واستخدام أدوات وتقنيات حديثة.

كما أشار إلى أن مصر تعتمد على مصادر متنوعة للمياه، تشمل مياه نهر النيل، ومياه الصرف الزراعي المعالجة، والمياه الجوفية، وهو ما ساعد على زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء في عدد من السلع الأساسية.