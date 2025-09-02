عمرو يوسف: درويش فيلم سيما.. والجمهور والنقاد آراؤهم إيجابية

حل الفنان عمرو يوسف، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".



وقال عمرو يوسف:" درويش فيلم سيما والفيلم تدور احداثه في حقبة زمنية قديمة وبالتالي هناك تفاصيل كثيرة في الفيلم يجب مراعاتها ".



وتابع عمرو يوسف:" هناك مجهود كبير بذل في العمل وسعيد بالآراء الإيجابية للجمهور والنقاد أيضا ".

وأكمل عمرو يوسف :" كل النقاد يتحدثون بشكل إيجابي عن فيلم درويش "، مضيفا:" كان هدفنا عدم تواجد ملل طوال الفيلم رغم أن الفيلم مدته ساعتين ".

ولفت عمرو يوسف :" كاتب الفيلم هايل وفريق العمل ممتاز وتم تفصيل ملابس كل شخصية بشكل رائع ".

