إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام .. عمرو يوسف يتصدر وصدمة ياسمين رئيس

عمرو يوسف
عمرو يوسف
أحمد إبراهيم

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الجمعة، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

درويش 

حقق فيلم درويش إيرادات وصلت إلى 2.027.525 جنيهًا مصريًا، ليتصدّر شباك التذاكر ليلة أمس .

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة  عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.

الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت الي 1.170.651 جنيه ، ليحتل المركز الثاني بعدما كان يتصدر شباك التذاكر.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

ماما وبابا 

فيما حقق فيلم ماما وبابا ايرادات وصلت الي 1.155.720 جنية ليتراجع الي المركز الثالث بعدما كان يحتل المركز الثاني أمس  .

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمد ووئام مجدي، تدور أحداث العمل في اطار من الفانتازيا والكوميديا، حول زوجين تنشب بينهم العديد من الخلافات ويقرران الانفصال، حيث ان تحدث مفاجأة غير متوقعه، حيث تنتقل ارواحهما في اجساد بعضهم البعض، مما يسفر عن العديد من المواقف الكوميديا.

روكي الغلابة 

أما  فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم فقد حقق في  شباك التذاكر في السينمات المصرية، إيرادات وصلت الي 881.269 جنية  .

أحمد وأحمد 

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى 175.269 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي.

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ريستارت 

كما حقق فيلم ريستارت، بطولة الفنان تامر حسني إيرادات وصلت إلى 32.077 جنيها.

"ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

المشروع x

حقق فيلم المشروع x إيرادات في شباك التذاكر، أمس، بلغت 14.022 جنيها.

فيلم المشروع x، بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

