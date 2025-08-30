قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روبي تواصل تألقها بالعلمين الجديدة بحفل كامل العدد بحضور النجوم والمشاهير

روبي
روبي
محمد زاهر

أحيت النجمة روبي حفلا غنائيا ضخما داخل سكاي العلمين الجديدة بحضور  كامل العدد من الشباب من الجنسيات العربية.

حضرت روبي مرتدية فستانا أحمرا قصير بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفل سكاي وكان ضمن الحضور المطرب والملحن مصطفى محفوظ  و الاعلامية والمخرجة اللبنانية نتالي مقبل وعدد من أبناء المشاهير.


قامت بتقديم فقرات الحفل الاعلامية اللبنانية ريتا مهنا التي اشعلت حماس الجمهور بإطلالتها وكلمة حماسية عن مشوار روبي ولونها الغنائي الذي تتميز به.


واشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية الشهيرة منها "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده" ،" 3 ساعات متواصلة" ،"حتة ناقصة" ..وغيرها من قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي تفاعل معها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.


وفي ختام فقرتها وجهت الشكر للجمهور ومنظم الحفل ميمي المنشاوي وكل من ساهم في خروجه بشكل مميز.


جدير بالذكر ان آخر اعمال روبي مسلسل "اخواتي" الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية الأخير والعمل بطولة  نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي بمشاركة علي صبحي، وحاتم صلاح، ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.

روبي فستان حفلات العلمين الساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام .. عمرو يوسف يتصدر وصدمة ياسمين رئيس

روبي

روبي تواصل تألقها بالعلمين الجديدة بحفل كامل العدد بحضور النجوم والمشاهير

إيهاب توفيق

بحفل رفع شعار كامل العدد.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي

بالصور

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد