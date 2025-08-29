روبي عن حفلها بالعلمين الجديدة: أحلى حاجة ليا السنادي

علقت المطربة روبي علي حفلها الاخير بالعلمين الجديدة فى ختام مهرجان المسرح الروماني عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

و نشرت روبي صورا من الحفل و علقت كاتبه:بجد من احلي الحفلات الي عملتها السنه دي،الجمهور كان عظيم و اتبسطت جدا جدا معاكم و يارب اكون انا كمان قدرت ابسطكم.

يذكر ان أحيت المطربة روبي حفلا غنائيا ضخما فى ختام مهرجان المسرح الروماني بالعلمين الجديدة بحضور كامل العدد من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

حضرت روبي مرتدية فستانا علي طريقة السندريلا سعاد حسني بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام وكان في استقبالهما المنتج وليد منصور .

وأشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية علي طريقة السيندريلا منها "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده" ،" 3 ساعات متواصلة" ،"حتة ناقصة" ..وغيرها من قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي تفاعل معها علي مدي قرابة الساعة ونص الساعة.

وتخلل الحفل قيام روبي بتقديم ابنتا شقيقتها كوكي للجمهور وحرصها علي تواجدهما خاصة أن الحفل يضم العديد من الأسر والعائلات وصعدت الطفلتين وشاركتا خالتهما الغناء على خشبة المسرح.

وقام بتقديم الحفل كابتن تامر بيجاتو وفي ختام فقرتها وجهت روبي الشكر للجمهور ومنظم الحفل وليد منصور وكل من ساهم في انجاحه من إنتاج وإضاءة تامر ابوالعز وfire works امير جمعه.