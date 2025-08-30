قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحفل رفع شعار كامل العدد.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
أحمد إبراهيم

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلاً غنائياً مميزاً يعد من أقوى حفلات الصيف في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك بحضور جماهيري كامل العدد.

حفل إيهاب توفيق 
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير أعماله المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم خلاله مجموعة مميزة من أغانيه ومنها "سحراني"، "عدي الليل"، "مالهمش في الطيب"، و"تترجي فيا الناس" التي لاقت تفاعلاً واسعاً، بالإضافة إلى أغاني مثل "سنة حلوة"، "مراسيل"، و"أسمراني" .

مشاهير حضروا حفل إيهاب توفيق 

حضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة مثل اللاعب محمد زيدان، والمخرج طارق العريان، والكاتب مدحت العدل، ورجل الأعمال محمد فاروق عضو لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والممثلة جومانا مراد.

شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين ملأوا المكان بالكامل، وأعاد إيهاب توفيق الجمهور إلى أجواء التسعينات بحسه الفني المميز وأدائه الحماسي.

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
إيهاب توفيق أعمال إيهاب توفيق أغانى إيهاب توفيق الفنان إيهاب توفيق حفل إيهاب توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

افتتاح مشروعات تعليمية وصحية

تفاصيل افتتاح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة السادات بالمنوفية

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| كيف أعرف أن الله راض عنى.. حكم تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الدفع .. هل الموت راحة لكل حي؟

مبادرة السرد القرآني

ورتلناه ترتيلا..أصوات ذهبية تقرأ في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بالمحافظات

بالصور

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد