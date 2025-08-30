بحفل رفع شعار كامل العدد.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلاً غنائياً مميزاً يعد من أقوى حفلات الصيف في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك بحضور جماهيري كامل العدد.

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير أعماله المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم خلاله مجموعة مميزة من أغانيه ومنها "سحراني"، "عدي الليل"، "مالهمش في الطيب"، و"تترجي فيا الناس" التي لاقت تفاعلاً واسعاً، بالإضافة إلى أغاني مثل "سنة حلوة"، "مراسيل"، و"أسمراني" .

مشاهير حضروا حفل إيهاب توفيق

حضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة مثل اللاعب محمد زيدان، والمخرج طارق العريان، والكاتب مدحت العدل، ورجل الأعمال محمد فاروق عضو لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والممثلة جومانا مراد.

شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين ملأوا المكان بالكامل، وأعاد إيهاب توفيق الجمهور إلى أجواء التسعينات بحسه الفني المميز وأدائه الحماسي.

