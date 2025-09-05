وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال حملة 100 يوم في البياضية والزينية



قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتفقد أعمال الفرق الطبية المتنقلة للمبادارات الرئاسية بمنطقة القضا بإدارة البياضية، والفرق المتنقلة بمنطقة النصيرية بجاد الكريم بادارة الزينية ومتابعة العمل بها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، أن أعمال حملة 100 يوم صحة تواصل تقديم خدماتها بمختلف الإدارات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة بمتابعة الدكتورة سحر أبو الوفا منسق المبادرات، والتي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تواجدت الفرق الطبية الثابتة بكلا من وحدات الكيمان والكومير والحميدات بإدارة إسنا، وبإدارة أرمنت.