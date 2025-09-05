رئيس مياه الأقصر يتابع إحلال وتجديد خط مياه حاجر الأقالتة| صور

قام اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية بمنطقة حاجر الأقالته غرب الأقصر، لمتابعة أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالمنطقة.

تضمنت الأعمال استبدال خط مياه قديم من مادة "الإسبيستوس" بقطر 4 بوصة بخط جديد من البلاستيك، ضمن خطة الشركة الشاملة لإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمة وضمان وصول المياه بشكل أفضل للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد رمضان إلى أن منطقة حاجر الأقالته كانت تعاني منذ فترة من ضعف وصول المياه نتيجة ارتفاعها عن باقي المناطق، ما استدعى التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار ضغوط المياه وتلبية احتياجات الأهالي.

وأكد رئيس الشركة أن المشروعات الحالية تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من مشكلات متراكمة.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في الأعمال المنفذة، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على التواصل الدائم مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.