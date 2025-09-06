محافظ الأقصر يتابع مشروعات تطوير معبد إسنا وكورنيش النيل

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم بجولة ميدانية بمدينة إسنا لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمعبد إسنا والمنطقة المحيطة به مرورًا بمشروع إعادة تأهيل كورنيش النيل وذلك في إطار خطط الدولة لإبراز القيمة الأثرية والسياحية للمدينة.

رافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ والدكتور علي سيد الصادق رئيس مدينة إسنا حيث تفقدوا ما تم إنجازه على أرض الواقع واستمعوا إلى تقارير حول نسب التنفيذ ومراحل العمل الحالية.

أكد محافظ الأقصر أن تطوير معبد إسنا وكورنيش النيل يمثل خطوة مهمة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الداخلية والخارجية مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وجودة التنفيذ بما يتماشى مع رؤية الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات السياحية.

كما وجه بضرورة تذليل العقبات أمام فرق العمل والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق إنجاز سريع يلمسه المواطن والزائر على حد سواء مشيرًا إلى أن المشروعات الجارية ستسهم في خلق متنفس حضاري للأهالي ودعم الحركة السياحية والاقتصادية بمدينة إسنا.